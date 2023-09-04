Suudi Arabistan Veliaht Prensi Küresel Su Örgütü'nü Kurdu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, su sorunlarının ele alınması ve çözümü için 'Küresel Su Örgütü' kurulduğunu duyurdu. Örgüt, su sorunlarına çözüm bulmaya yönelik çabaların entegrasyonuna dayalı kapsamlı bir çerçevede teknik deneyimleri, inavasyonu, araştırma ve gelişmeleri paylaşmayı ve geliştirmeyi amaçlıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, su sorunlarının ele alınması ve çözümü için "Küresel Su Örgütü" kurulduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman'ın duyurduğu ve genel merkezi Riyad'da bulunacak örgüt, su sorunlarına çözüm bulmaya yönelik çabaların entegrasyonuna dayalı kapsamlı bir çerçevede teknik deneyimleri, inavasyonu, araştırma ve gelişmeleri paylaşmayı ve geliştirmeyi amaçlıyor.

Dünya nüfusunun 2050 yılında 9,8 milyara ulaşacağına yönelik tahminler doğrultusunda örgüt, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamayı ve herkesin bu kaynaklara erişimini artırmayı hedefliyor.

Örgütün, bu hedeflere ulaşmak için su konusunda zorluklar yaşayan ülkeler ve bu zorluklara çözüm bulma konusunda etkin uzmanlığa sahip ülkelerle işbirliği içinde çalışacağı ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water), mart ayında yayımladığı raporda, dünyada 2-3 milyar insanın su sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirtmişti. Raporda, bu alanda uluslararası işbirliğinin desteklenmemesi halinde bu eksikliğin gelecek yıllarda özellikle de şehirlerde daha da kötüleşeceği uyarısında bulunulmuştu.