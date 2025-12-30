Haberler

Suudi Arabistan, Yemen'deki Mukalla Limanı'na Hava Saldırısı Düzenledi

Suudi Arabistan, Yemen'deki Mukalla Limanı'na Hava Saldırısı Düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, Yemen'in Mukalla Limanı'na hava saldırısı gerçekleştirerek, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen iki gemiden indirilmiş silah ve zırhlı araçların hedef alındığını açıkladı.

SUUDİ Arabistan'ın, Yemen'deki Mukalla Limanı'na hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Suudi Arabistan, Yemen'in doğusundaki Hadramut vilayetindeki Mukalla Limanı'na hava saldırısı düzenledi. Suudi Arabistan basının yayımladığı askeri açıklamada, saldırının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) doğu kıyısındaki Füceyre Limanı'ndan gelen iki geminin Mukalla'ya ulaşmasının ardından gerçekleştirildiği duyuruldu. Açıklamada, gemilerin takip sistemlerinin devre dışı olduğu ve büyük miktarda silah ile zırhlı aracın indirildiği öne sürüldü. Suudi ordusu ise sınırlı ve hedefli bir hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı
'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü

'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü
Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalına 35 yıla kadar hapis talebi

Hayır mağazasında cinsel ilişki karşılığı yardım skandalı
3 şehit verdiğimiz operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı
Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı

Fenerbahçe tribün lideri Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı
Elektrikte sayaç ve güvence bedellerine zam

Elektrikte 2026 tarifesi belli oldu! İşte zamlı bedeller
Michy Batshuayi Frankfurt'ta da kabusu yaşadı

Bu adamın yüzü ne zaman gülecek? Yine kabusu yaşadı