Suudi Arabistan, Yemen'deki Mukalla Limanı'na Hava Saldırısı Düzenledi

SUUDİ Arabistan'ın, Yemen'deki Mukalla Limanı'na hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Suudi Arabistan, Yemen'in doğusundaki Hadramut vilayetindeki Mukalla Limanı'na hava saldırısı düzenledi. Suudi Arabistan basının yayımladığı askeri açıklamada, saldırının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) doğu kıyısındaki Füceyre Limanı'ndan gelen iki geminin Mukalla'ya ulaşmasının ardından gerçekleştirildiği duyuruldu. Açıklamada, gemilerin takip sistemlerinin devre dışı olduğu ve büyük miktarda silah ile zırhlı aracın indirildiği öne sürüldü. Suudi ordusu ise sınırlı ve hedefli bir hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.