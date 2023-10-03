Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prens'ten Erdoğan'a Ankara saldırısı mesajı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara'daki terör saldırısını kınadıklarını belirten birer mesaj gönderdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara'daki terör saldırısını kınadıklarını belirten birer mesaj gönderdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Kral Bin Abdülaziz ve Başbakan Veliaht Prens Bin Selman'ın Ankara'daki terörist saldırısını kınadığı, Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin yanında olduğu belirtildi. Mesajda, saldırıda yaralananlara acil şifa dileklerinde bulunuldu.