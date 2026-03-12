Haberler

Suudi Arabistan'da 3 İHA imha edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Şeybe petrol sahasına ve Riyad'daki büyükelçilikler bölgesine yönelen 3 insansız hava aracının imha edildiğini bildirdi. İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü açıklandı.

SUUDİ Arabistan Savunma Bakanlığı, Şeybe petrol sahasına ve başkent Riyad'daki büyükelçilikler bölgesine yönelen toplam 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin farklı bölgelerini hedef alan hava saldırısı girişimlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Turki el-Maliki tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda bulunan Rubülhali Çölü'ndeki Şeybe petrol sahasına doğru ilerleyen 2 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek düşürüldüğü belirtildi.

Başkent Riyad'da büyükelçiliklerin ve diplomatik misyonların bulunduğu bölgeye (Diplomasi Mahallesi) yönelen 1 İHA'nın da hedefine ulaşamadan havada imha edildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
