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Suudi Arabistan, Hindistan-Pakistan Gerginliğinden Endişeli

Suudi Arabistan, Hindistan-Pakistan Gerginliğinden Endişeli
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan gerginlikten duyduğu endişeyi ifade ederek, taraflara diplomatik çözüm önerisinde bulundu.

SUUDİ Arabistan, Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan gerginlikten endişe duyduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan gerginlik ile sınır bölgelerindeki karşılıklı saldırılardan endişe duyduğu ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan ve Hindistan'a gerginliğin azaltılması, tansiyonun düşürülmesi, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi, iyi komşuluk ilkelerine saygı gösterilmesi, iki ülkenin ve bölge ülkelerinin halklarının iyiliği için istikrar ve barışın sağlanması amacıyla çaba sarf edilmesi" çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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