Suudi Arabistan: Son birkaç saatte 33 İHA saldırısı düzenlendi

SUUDİ Arabistan, hava sahasına son birkaç saat içinde 33 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke hava sahasının aralıklarla ihlal edildiği bildirildi. Hava savunma sistemlerinin son birkaç saatte 33 insansız hava aracı (İHA) saldırısını tespit ettiği kaydedilen açıklamada, İHA'ların imha edildiği belirtildi. Açıklamada, Riyad'da büyükelçiliklerin bulunduğu Diplomasi Mahallesi'ne de İHA saldırısı girişimi olduğu ve İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı