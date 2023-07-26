Suudi Arabistan'da eğitim uçağı düştü, iki pilot hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da bir F-15 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü ve kazada iki pilot hayatını kaybetti. Savunma Bakanlığı Sözcüsü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan'da eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının düşmesi sonucu iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki'nin konuyla ilgili açıklamasını yayınladı.

Hava Kuvvetlerine ait bir F-15 savaş uçağının ülkenin güney batısındaki Hamis Muşayt şehrinde bulunan Kral Halid Hava Üssü'ndeki eğitim alanında düştüğünü belirten Maliki, kazada uçaktaki iki askeri pilotun yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Maliki, ayrıca kazanın nedenini araştırmak üzere bir soruşturma heyetinin görevlendirildiği bilgisini verdi.