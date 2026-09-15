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Suudi Arabistan'da çok sayıda bölgede ‘tehlike alarmları’ devreye alındı

Suudi Arabistan'da çok sayıda bölgede ‘tehlike alarmları’ devreye alındı
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SUUDİ Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif kentlerinin de olduğu çok sayıda bölgede erken uyarı sistemleri devreye alındı.

SUUDİ Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif kentlerinin de olduğu çok sayıda bölgede erken uyarı sistemleri devreye alındı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Ulusal Erken Uyarı Platformu tarafından Mekke, Taif, Cidde için 'tehlike' uyarısında bulunulduğu bildirildi. Bölge sakinlerine olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları, yetkililerin talimatlarına uymaları ve kalabalık oluşturmaktan kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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