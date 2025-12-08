Suudi Arabistan'da zenginlere alkol izni! Tek şart maaş bordrosu

Suudi Arabistan'da 1952'den bu beri uygulanan alkol yasağıyla ilgili kapsamlı bir değişikliğe imza atıldı. Şeriatla yönetilen ülkede alkol konusunda yumuşamaya gidilerek belirli yabancı uyruklulara kontrollü erişim hakkı tanıdı.

YÜKSEK GELİRLİ GAYRİMÜSLİMLERE ÖZEL İZİN

Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre, yeni düzenlemeyle aylık geliri en az 50 bin riyal ve üzeri olan gayrimüslim yabancılar, başkent Riyad'daki tek yetkili içki satış noktasından alışveriş yapabilecek.Mağazaya girebilmek için gelir belgesi sunulması ve puan bazlı aylık bir tüketim kotasına uyulması gerekiyor.

TEK MAĞAZAYA ERİŞİM GENİŞLETİLİYOR

Daha önce sadece diplomatik personele ve premium vizeye sahip sınırlı sayıda yabancıya tanınan erişim hakkı, böylelikle belirlenen gelir şartını karşılayan tüm yabancı sakinlere açık hâle geldi. Bu adım, ülkede içki satışına dair uzun yıllardır süren kapalı sistemde önemli bir genişleme anlamına geliyor.

REFORM HAMLELERİNİN PARÇASI

Kararın, Suudi Arabistan'ın yabancı iş gücünü ve yatırımcıları ülkede tutma hedefi doğrultusunda yürüttüğü geniş ölçekli reform programının bir ayağı olduğu belirtiliyor. Ayrıca, 2026'ya kadar Cidde ve Zahran gibi büyük şehirlerde yeni lisanslı satış noktalarının açılmasının planlandığı ifade ediliyor.