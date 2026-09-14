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Suudi Arabistan'da 4 kent için acil durum uyarısı

Suudi Arabistan'da 4 kent için acil durum uyarısı
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SUUDİ Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran kentlerindeki olası tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.

SUUDİ Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran kentlerindeki olası tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran'da yaşanabilecek acil durumlara karşı alarm verildi. Açıklamada, bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına acil durum protokollerine uymaları, yetkili makamların talimat ve uyarılarını dikkatle takip etmeleri istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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