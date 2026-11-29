Pakistan Ordusu pazar günü yaptığı açıklamada, İslamabad'da gerçekleştirilen "Mekke Savunma İttifakı" üst düzey toplantısından bir gün sonra, Suudi Arabistan'a asker gönderildiğini duyurdu. Ordu açıklamasında, asker gönderilmesinin Pakistan'ın, " Suudi Arabistan'ın güvenliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını yansıttığı" belirtildi.Askerlerin uğurlanma törenine ilişkin açıklama, Pakistan ordusunun Suudi Arabistan'a yapılan sevkiyat konusunda kamuoyuna verdiği ilk beyan olma özelliğini taşıyor.Açıklamada, birliklerin Suudi Arabistan topraklarında, üzerinde mutabık kalınan taahhütler ve mevcut savunma iş birliği çerçevesi dahilinde görev yapacağı ifade edildi. Ayrıca, bu konuşlandırmanın, ortaya çıkan güvenlik endişeleri karşısında Suudi Arabistan'ın savunma kabiliyetlerini daha da güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.Sevkiyat, cuma günü İslamabad'da düzenlenen ve Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'den üst düzey sivil ve askeri yetkililerin katıldığı "Mekke Savunma İttifakı" Stratejik Siyaset ve Savunma Komitesi'nin ikinci toplantısının ardından gerçekleşti."Mekke Ortak Savunma Anlaşması", Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan destekli güçler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından ağustos ayında imzalanmıştı.Reuters haber ajansı mayıs ayında, Pakistan'ın daha önceki bir savunma anlaşması kapsamında, İran ile ABD-İsrail arasındaki gerilim döneminde Suudi Arabistan'a binlerce asker, bir jet filosu ve çeşitli askeri teçhizat gönderdiğini bildirmişti.Ekim ayında ise Reuters, bir Pakistanlı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Pakistan'ın Suudi Arabistan'ın kara sınırlarını korumasına ve insansız hava aracı (İHA) ile füze saldırılarını engellemesine yardımcı olmak amacıyla 30 bin ila 40 bin asker konuşlandırdığını aktarmıştı.