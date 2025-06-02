Suudi Arabistan 75 Binden Fazla Haciyi Geri Gönderdi

SUUDİ Arabistan İçişleri Bakanlığı, 75 binden fazla kişinin hac yönetmeliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle geri gönderildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı Kamu Güvenliği Müdürü Korgeneral Muhammed el-Bassami, Mekke'de basın toplantısı düzenledi. Bassami, oturumu olan fakat hac belgesi bulunmayan yaklaşık 270 bin kişinin Mekke-i Mükerreme'ye alınmadığını belirterek, 75 bin 943 kişinin de hac yönetmeliklerini ihlal ettiği için geri gönderildiğini bildirdi.

Bassami, 252 sahte hac organizasyonu, 1239 yasa dışı taşıyıcı ve 109 binden fazla izinsiz araç tespit ettiklerini de aktardı.