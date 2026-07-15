4'üncü Şuşa Küresel Medya Forumu Sona Erdi

Haber: Serdar ÜNSAL

(ŞUŞA) - Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da düzenlenen 4. Şuşa Küresel Medya Forumu, iki gün süren yoğun programın ardından sona erdi. Dünyanın dört bir yanından gazetecileri, medya yöneticilerini, akademisyenleri ve iletişim uzmanlarını bir araya getiren forumda, medya diplomasisi, dezenformasyonla mücadele, yapay zeka ve barışın inşasında medyanın rolüne ilişkin önemli mesajlar verildi.

Bu yıl "Barışın Teşvikinde Medyanın Misyonu: Gerçeğin Yeniden Tesis Edilmesi ve Güvenin Yeniden İnşası" temasıyla gerçekleştirilen foruma 53 ülkeden yaklaşık 160 katılımcı katıldı. Etkinlikte 30'dan fazla haber ajansı, 10 uluslararası kuruluş ve yaklaşık 60 medya kuruluşu temsil edildi.

Forum boyunca medya diplomasisi, küresel bilgi güvenliği, yapay zekanın gazeteciliğe etkileri, sosyal medyada etik ilkeler, dezenformasyonla mücadele, medya okuryazarlığı ve çatışma sonrası yeniden yapılanma süreçlerinde medyanın sorumluluğu gibi başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı.

Panel oturumları, birebir söyleşiler ve yan etkinliklerde farklı ülkelerden konuşmacılar deneyimlerini paylaşırken, uluslararası medya temsilcileri küresel iletişim alanındaki güncel sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Forumun açılışında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika İşleri Dairesi Başkanı Hikmet Hajiyev, sorumlu gazeteciliğin barışın tesisinde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, bilgi savaşları ve dezenformasyonla mücadelenin uluslararası iş birliğiyle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

BARIŞ, MEDYA DİPLOMASİSİ VE YAPAY ZEKA

Forumun ikinci gününde "Medya Perspektifinden Barış İnşası ve Kamusal Söylem", "Dezenformasyonun Barışa Etkisi: Medyanın Eşgüdümlü Yanıtları", "Media Horizon: Yapay Zeka, Görsel Hikaye Anlatıcılığı ve Yeni Nesil Deneyimler", "Yıkımdan Yeniden Doğuşa: Kentsel Anlatılar ve Medyanın Sorumluluğu", "Medya Diplomasisi ve Medya Okuryazarlığının Güvenin Yeniden İnşasındaki Rolü", "Yapay Zeka Çağında Sosyal Medya ve Etik Çerçeveler" ve "Dijital Ortamda Sınır Ötesi Medya Diyaloğu ve Dayanışma" başlıklı panel ve söyleşiler düzenlendi.

Forma katılan 53 ülkeden yaklaşık 160 katılımcıya Hocalı, Hankendi ve Şuşa gezdirilerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen forum, medya diplomasisi, doğru bilgiyle mücadele ve küresel iş birliği konularındaki mesajlarla sona erdi.

Kaynak: ANKA