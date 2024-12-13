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Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

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Şam'daki tarihi Emevi Camii, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ilk Cuma'ya ev sahipliği yapıyor. Suriyeliler cuma namazını kılmak için 7 bin metrekarelik alana akın ederken camide Türk bayrağının açıldığı görüntüler büyük ses getirdi.

Suriye'de bugün tarihi anlara tanıklık ediliyor. 61 yıllık Baas Rejimi'nin devrilmesinin ardından özgürleşen şehirlerde cuma namazı heyecanı yaşanıyor.

CAMİLERE AKIN ETTİLER

Şam, Halep, Münbiç, Hama, Humus, Tel Rıfat ve İdlib gibi bölgelerde yaşayan Suriyeli Müslümanlar, baskı olmadan cuma namazını kılmak için camilere akın etti. Ülkenin dört bir yanından Şam'a akın eden Suriye halkı, tarihi Emevi Camii'nde cuma namazı kılacak.

Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

"TARİHİ ANLARA ŞAHİTLİK ETTİK"

Emevi Camii'nde gelişmeleri aktaran TRT Haber Muhabiri, "Emevi Camii tarihi anlara şahitlik ettik. Özgür Suriye'de binlerce kişi cuma namazını kıldı. Emevi Camii'nde Türk bayrağı kaldırılıyor." dedi. Ekranlara gelen görüntülerde ise Suriyeli bir kişinin Türk bayrağını öptüğü görüldü.

Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

"ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Emevi Camii'nde TRT mikrofununa konuşan Suriyeli bir vatandaş, "Çok mutluyuz. Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Yaşasın Türkiye. 4 yıl Türkiye'de kaldım, bugün buraya geldim. Erdoğan'ı çok seviyoruz, Allah onu korusun." şeklinde konuştu. Suriye'deki yeni yönetimin geçici başbakanı Muhammed el Beşir, Emevi Camii'nde konuşma yaptı. Avlunun 7 bin metrekarelik alanı tamamen dolu. Öte yandan Halep, Münbiç, Hama, Humus, Tel Rıfat ve İdlib gibi bölgelerde yaşayan Suriyeli Müslümanlar, baskı olmadan cuma namazını kılmak için camilere akın etti.

Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

61 YILLIK BAAS REJİMİ DEVRİLDİ

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Baas rejimi, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı. Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (30)

Haber Yorumlarıcuma yilmaz:

Elhamdulillah, Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr.

Yorum Beğen172
Yorum Beğenme26
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Haber Yorumlarıİzmarit:

Bu nedir biliyormusunuz kapınıza sığınmış o insanları tekrar eski yaşantılarına geri dönmeleri için yardım ve elinden her türlü desteği sağlayan koca Türkiye'min imzası. Herşey bitmiş değil fakat çok büyük bir haksızlığa uğramış bir halka tekrar kucak açtıktan sonra yardım ederek tekrar eski yaşantılarına geri dönmesini sağlamaya yardım etmiş bir Türkiye. Şimdi kim ne derse desin ama Türkiye ve yöneticileri bence büyük bir başarı elde etmiştir.

Yorum Beğen164
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıCAN Işık:

Banane ya hepsi gitsin işte burda durmasın

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme140
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Haber YorumlarıAhmet null:

Vefa güzeldir

Yorum Beğen132
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Haber Yorumlarıdehide:

Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan yine her zamanki gibi mazlumların yanında. Dünyadaki tüm sorunlara çözüm üretebiliyor. Kendi halkı onu anlamazken Suriyeli din kardeşlerimiz bile Suriyeyi reisin kurtardığını biliyorlar

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme40
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Haber YorumlarıNurullah Aydın:

ALLAH CC ŞÜKÜRLER OLSUN ELHAMDÜLİLLAH

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Haber YorumlarıDeniz Tutar:

İnsanın içi bir tuhaf oluyor. Dünyanın hem en güzel bayrağına hem de en güzel ülkesine sahibiz. Elhamdülillah.

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Hep gösteriş

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme75
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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Gazze’de, Kudüs’te cuma namazı nasıl kılınıyor bilen varmı. Ayrıca İsrail Suriyeyi işgal ediyor burada nasıl cumayı kılarsınız farz olan cuma değil farz olan işgale dur demek ve Gazzeyi kurtarmaktır.

Yorum Beğen100
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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

AZ ÖVÜNDÜĞÜMÜZ ŞEYE BAK ..ALLAH ISLAH ETSIN..ADAMLAR ORTADOĞUYU DUMDUZ ETTI BIZ NELERLE ÖVUNUYORUZ ŞAKA GIBI

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme68
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