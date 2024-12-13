Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

Suriye'de bugün tarihi anlara tanıklık ediliyor. 61 yıllık Baas Rejimi'nin devrilmesinin ardından özgürleşen şehirlerde cuma namazı heyecanı yaşanıyor.

CAMİLERE AKIN ETTİLER

Şam, Halep, Münbiç, Hama, Humus, Tel Rıfat ve İdlib gibi bölgelerde yaşayan Suriyeli Müslümanlar, baskı olmadan cuma namazını kılmak için camilere akın etti. Ülkenin dört bir yanından Şam'a akın eden Suriye halkı, tarihi Emevi Camii'nde cuma namazı kılacak.

"TARİHİ ANLARA ŞAHİTLİK ETTİK"

Emevi Camii'nde gelişmeleri aktaran TRT Haber Muhabiri, "Emevi Camii tarihi anlara şahitlik ettik. Özgür Suriye'de binlerce kişi cuma namazını kıldı. Emevi Camii'nde Türk bayrağı kaldırılıyor." dedi. Ekranlara gelen görüntülerde ise Suriyeli bir kişinin Türk bayrağını öptüğü görüldü.

"ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Emevi Camii'nde TRT mikrofununa konuşan Suriyeli bir vatandaş, "Çok mutluyuz. Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Yaşasın Türkiye. 4 yıl Türkiye'de kaldım, bugün buraya geldim. Erdoğan'ı çok seviyoruz, Allah onu korusun." şeklinde konuştu. Suriye'deki yeni yönetimin geçici başbakanı Muhammed el Beşir, Emevi Camii'nde konuşma yaptı. Avlunun 7 bin metrekarelik alanı tamamen dolu. Öte yandan Halep, Münbiç, Hama, Humus, Tel Rıfat ve İdlib gibi bölgelerde yaşayan Suriyeli Müslümanlar, baskı olmadan cuma namazını kılmak için camilere akın etti.

61 YILLIK BAAS REJİMİ DEVRİLDİ

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Baas rejimi, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı. Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.