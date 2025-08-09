Suriye yönetimi, SDG'ye resti çekip masadan kalktı: Paris'e gitmiyoruz

Güncelleme:
Suriye hükümeti, Haseke'de düzenlenen SDG konferansını gerekçe göstererek Paris'te yapılması planlanan toplantıya katılmayacağını açıkladı. Şam yönetimi, 10 Mart mutabakatının ihlal edildiğini ve konferansın ülkenin iç işlerine müdahale anlamı taşıdığını savundu. Açıklamada, SDG'nin mutabakata uyması ve müzakerelerin Şam'da yürütülmesi çağrısı yapıldı.

Suriye hükümeti, terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'nin Haseke'de düzenlediği konferans nedeniyle Fransa'nın başkenti Paris'te planlanan toplantıya katılmama kararı aldı. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan yetkili, SDG'ye 10 Mart'ta imzalanan anlaşmaya uyması çağrısında bulundu.

"TEK ORDU, TEK HÜKÜMET, TEK ÜLKE" VURGUSU

Yetkili, ülkedeki tüm etnik ve dini grupların, barışçıl olması ve devlete silah doğrultmaması koşuluyla siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduğunu belirtti. Ancak kuzeydoğuda yaşananların "ulusal çerçeveyi temsil etmediğini" ve "dış destekli, kırılgan bir ittifak" olduğunu savundu. Bu oluşumların "tek ordu, tek hükümet, tek ülke" ilkesine aykırı hareket ettiğini öne sürdü.

10 MART MUTABAKATI HATIRLATILDI

Şam yönetimi, Paris'teki toplantının, 10 Mart'ta varılan 8 maddelik mutabakatla çeliştiğini ve ateşkes ile kurum entegrasyonu yükümlülüklerinden kaçınıldığını belirtti. Konferansın, "Kandil'den talimat alan aşırılıkçı Kürt grupların, Suriye Araplarına yönelik sistematik demografik değişim politikalarına kılıf oluşturduğunu" iddia etti.

PARİS TOPLANTISINA KESİN RET

Suriye hükümeti, Paris'teki görüşmelerin "ülkenin iç işlerine müdahale" anlamı taşıdığını ve bu nedenle hiçbir şekilde katılım göstermeyeceklerini duyurdu. Ayrıca, SDG'yi 10 Mart mutabakatına bağlı kalmaya ve uluslararası arabulucuları tüm müzakereleri Şam'a taşımaya davet etti.

10 Mart mutabakatının maddeleri

  • Etnik ve dini ayrım gözetmeden liyakate dayalı temsil
  • Kürt toplumunun anayasal haklarının güvence altına alınması
  • Tüm Suriye'de ateşkesin sağlanması
  • Kuzeydoğu'daki sınır kapıları, havaalanları, enerji kaynaklarının devlet kontrolüne geçmesi
  • Mültecilerin dönüşünün güvence altına alınması
  • Devletin birliğini tehdit eden unsurlarla mücadele
  • Bölünme ve nefret söylemlerinin reddi
  • Anlaşmanın yıl sonuna kadar uygulanması
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmekli:

Bir varlık, kendini anlamadan başkasını kavrayamaz; sonsuzluk içinde hapsolmuş tek gerçek, benliğin sonsuz karmaşıklığıdır.”

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMahmut Timurl:

Bu durumda Ahmet elsaranin şansi çok sicili kötü. Karşı cephe çok daha önde görülüyor düzenli ordusu var tüm devletlerle ilişki içinde .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
