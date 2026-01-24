Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz

Suriye'de Ypg'ye verilen 4 günlük sürenin dolmasının ardından Suriye ordusundan yapılan açıklamada, " Ypg, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz." denildi.

SURİYE ORDUSUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Suriye yönetimiyle YPG arasında varılan 4 günlük geçici ateşkes TSİ 20.00'de sona erdi. Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken Suriye ordusundan resmi açıklama geldi. Açıklamada, 4 günlük arada terör örgütü YPG'nin Kandil'den takviye kuvvet getirttiği, atılacak bir sonraki adımı belirleyecekleri ifade edildi.

"KANDİL'DEN HASEKE'YE MİLİTAN GETİRDİLER"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "SDG, Kandil Dağları'ndan terör örgütü PKK militanlarını Haseke'ye takviye olarak getirdi. SDG, kontrolü altındaki bölgelerde politikalarına karşı çıkanlara yönelik gözaltılar, zorla yerinden etmeler ve işkence yoluyla yaygın ihlaller işlemeye devam ediyor. SDG'yi ve terör örgütü PKK milislerini provokasyonlarını sürdürmemeleri, yalanlar yaymamaları ve seçilerek kurgulanmış videoları dolaşıma sokmamaları konusunda uyarıyoruz.

"BİR SONRAKİ ADIMI BELİRLİYORUZ"

Sahadaki durumu inceliyor ve bir sonraki adımı belirlemek için operasyonel durumu değerlendiriyoruz. İlgili bakanlıklarla koordinasyon içinde, destek ve insani yardım sağlamak amacıyla önümüzdeki saatlerde insani koridorlar açılacaktır. Ordu, Suriye toplumunun tamamı için koruyucu bir kalkan olacak, Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarının birliğini koruyacak ve sınır ötesi tüm terör projeleriyle mücadele edecektir."

Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan ve adı açıklanmayan Suriyeli bir yetkili, ateşkes için tanınan sürenin sona erdiğine işaret ederek, "Şam yönetiminin seçenekleri değerlendirdiğini" belirtti.

Öte yandan bölgedeki AA ekiplerinin aktardığına göre, cephe hattı olan Aynularab ve Haseke bölgesinde sükunet hakimliğini korurken gergin bekleyiş sürüyor.

"SÜRE UZATILDI" İDDİALARINA YALANLAMA

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap Ülkeleri İşleri Müdürü Muhammed Taha el-Ahmed, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Haseke vilayetinin geleceğiyle ilgili terör örgütü YPG'ye verilen sürenin uzatıldığına dair iddiları yalanladı.

YPG'nin sürekli olarak ateşkesi uzatma taleplerinde bulunarak zaman kazanmaya çalıştığını dile getiren Ahmed, "Bu arada YPG'nin amacının ne olduğu belirsiz. YPG bugün de kendince Suriye devletini zor durumda bırakmak amacıyla ateşkesin sürecinin uzatıldığına dair iddialar yaydı." dedi.

"SURİYE HÜKÜMETİ SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYOR"

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa,YPG'ye tanınan sürenin sona erdiğini açıkladı. Bakan Mustafa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SDF'ye verilen süre doldu ve Suriye hükümeti şu anda sonraki seçeneklerini değerlendirdiğini açıkladı" ifadesini kullandı.

SURİYE ORDUSUNUN OPERASYONU VE TAM ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişleyip, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Öte yandan terör örgütünün anlaşmanın uygulanmasına yanaşmaması nedeniyle cephe hatlarında ordu ile örgüt arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor.