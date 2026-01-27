Haberler

Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü

Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin çekildiği bölgelerde ele geçirdiği zırhlı araç ve ağır silahları aktif olarak sahaya sürerek çatışma hattındaki askeri dengeyi yeniden şekillendirmeye başladı.

  • Suriye ordusu, Haseke'nin Şeddadi bölgesinde YPG/SDG unsurlarının çekilmesinin ardından T-55 ve T-62 tankları ile ABD yapımı MaxxPro MRAP zırhlı araçları ele geçirdi.
  • Ele geçirilen askeri teçhizatın Suriye ordusunun sahada aktif operasyonlarda kullanılması bekleniyor.
  • Suriye ordusu ile YPG/SDG arasındaki çatışmalar Halep ve çevresindeki mahallelerde devam ediyor.

Suriye ordusu, Haseke'nin Şeddadi bölgesinde YPG/SDG unsurlarının çekilmesinin ardından terk edilen T-55 ve T-62 tankları ile ABD yapımı MaxxPro MRAP zırhlı araçlar dahil çok sayıda askeri teçhizatı ele geçirdi. Bu araçların Suriye ordusunun sahada aktif operasyonlarda kullanılacağı belirtiliyor. SDG'nin bölgeyi terk ettiği üslerdeki ekipman, örgütün geri çekilirken ardında bıraktığı savaş malzemeleri arasında yer aldı.

MUHAREBE TANKLARI VE ZIRHLI TAŞIYICILAR

Ele geçirilen zırhlı araçlar ve tanklar arasında T-55 ve T-62 gibi eski Sovyet dönemi ana muharebe tankları ile MRAP sınıfı zırhlı taşıyıcılar bulunuyor; bu tür araçlar SDG tarafından yıllar içinde hem elde edilen hem de dış kaynaklı desteklerle envantere sokulmuştu.

SAHAYA SÜRDÜLER

Bu gelişme, Suriye ordusunun SDG ile sürdürülen çatışmaların yoğunlaştığı kuzey ve doğu bölgelerdeki ilerleyişiyle aynı zamana denk geliyor. Ordunun stratejik noktalarda kontrolü sağlamaya çalıştığı operasyonlarda, ele geçirilen bu askeri teçhizatın sahadaki mevcut kuvvetlere takviye olarak sahada konuşlandırılması bekleniyor.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Terör örgütü YPG/SDG ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar, Halep ve çevresindeki mahallelerde de sürüyor. Bu operasyonlarda ordunun ilerlediği bildiriliyor; örgütün bazı bölgelerde çekildiği ancak çatışmaların zaman zaman devam ettiği kaydedildi.

