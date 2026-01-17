Haberler

Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında hakimiyetini genişletiyor. Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin Deir Hafer'in ardından Halep'in doğusundaki Meskene'ye ulaştığı belirtildi. Suriye ordusunun hedeflediği bölgeleri alması sonrası halk kendini sokağa attı. Sevinç gösterileri yapan vatandaşlar özgürlük sevincini meydanlarda halay çekerek kutluyor.

  • Suriye ordusu Deyr Hafir ve Meskene beldelerini kontrol altına aldı.
  • Suriye ordusu Rakka il sınırlarına girerek Dibsi Afnan beldesini de kontrolüne aldı.
  • 200'den fazla YPG/SDG unsuru silahlarıyla birlikte güvenli şekilde bölgeden çekildi.

Suriye'de Deyr Hafir ve Meskene beldelerine giriş yapan Suriye Ordusu unsurları, halk tarafından sevinç gösterileri ile karşılandı.

SURİYE ORDUSU HEDEFLEDİĞİ YERLERİ ALDI

Suriye ordusu sabah saatlerinde, Deyr Hafir'e hakim olup Meskene'de ileryelen ordu güçleri hızla kontrolü sağlayıp nehir boyunca güney sarkarak Rakka il sınırlarına girdi. Rakka'nın Dibsi Afnan beldesini de kontrolüne alan Suriye ordusu, Rakka'nın Fırat Nehri kıyılarına uzanan güneybatı ucu çevresinde tahkimat yapıyor.

Bölgedeki AA muhabirleri, ABD savaş uçaklarının Rakka'nın güneybatısında uçuş yaptıklarını bildirdi.

ÖZGÜRLÜK SEVİNCİ MEYDANLARA TAŞTI

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında başlattığı askeri operasyonda Halep'in doğusunu kontrol altına alması sokaklarda kutlandı. Terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeden çekilmesiyle Suriye ordusubölgedeki vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

200 YPG'Lİ BÖLGEDEN ÇIKTI

Suriye ordusu, Halep kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında 34 köyün kontrol altına alındığını, 200'den fazla YPG/SDG unsurunun silahlarıyla birlikte güvenli şekilde geçişine izin verildiğini daha önce duyurmuştu. Ordu birliklerinin sabah saatlerinde Halep kırsalındaki Hümeyme köyüne giriş yapmak üzere sevk edildiği, ilk birliklerin ise Deyr Hafir'den başlayarak Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelere girdiği bildirilmişti.

Öte yandan, terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının saat 07.00 itibarıyla Deyr Hafir ve Meskene'den çekilerek Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceğini açıklamıştı.

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Önce Terörü bir bitirin. Sonra Kırk gün kırk gece eglenirsiniz. Türkiye de bir an önce sihalari göndermeli. Çünkü Turkiyenin güvenliği Suriye, Irak ve İran dan başlar. Abd ve Batı, bölgeyi rahat bırakmıyor.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdr_ersin:

HTŞ deaş teröritlerinden oluşmuyor muydu?Suriye ordusu dediğin cihatcı bu teröristler değil mi?Ben Kürt düşmanıyım demiyorsun da terör diyorsun.Mesele terörse orada deaş terörü mevcut

yanıt6
yanıt7
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

Deyrizor PETROL BÖLGESİ alabilirseniz helal olsun sizlere

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Çetinkaya:

Ne kürtlwrin, ne türklerin ne de arsaların dediği oluyor. Sadece ABD' den habersiz kimse kurşun bile sıkamaz bölgede. Kimse kimseyi kandırmasın. Bugün bunlara sevinenler yarın aynı olanla karşılaşır. Çünkü ortada bir proje var. Hepimizi aşan bir proje

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

