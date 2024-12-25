Üye Girişi
Haberler
Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
Asgari ücret zam oranı belli oldu!
Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
İşte asgari ücret sonrası yeni işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasıyla ilgili çarpıcı iddia
Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Erdoğan'dan 2025 asgari ücretiyle ilgili ilk açıklama

Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a kaos suçlaması

Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a kaos suçlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin yeni yönetiminin Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, İran'ı Suriye'de kaos yaymaya çalışmakla suçladı. Yaptığı açıklamada, İran'ın Suriyelilerin iradesine ve egemenlik haklarına saygı göstermesi gerektiğini belirten Şeybani, İran'ı uyardı.

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, X üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Şeybani yaptığı yaptığı açıklama ile İranSuriye'de kaos yaymaya çalışmakla suçladı.

Şeybani " İran, Suriyelilerin iradesine ve egemenlik haklarına saygı duymalı. İranSuriye'de kaos yaymaması konusunda uyarıyoruz. İran'ı son açıklamalarından sorumlu tutacağımızı belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

UÇUŞLARA ARA VERİLDİ

Öte yandan İran Sivil Havacılık Teşkilat Başkanı Hüseyin Purferzane, İran ile Suriye arasındaki uçuşlarla ilgili olarak bir süreliğine ara verildiğini açıklamıştı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

Takımdan ayrılarak tarihe geçecek
img

Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a sert suçlama
img

900 bin TL'ye satılan eve bakın
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Çakma şeriat, çakma Müslüman İRAN İslam aleminin çıbanıdır

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

İran bölgede bitti. Artık bir halt yiyemez. Tez zamanda orada da yeni rejim görürüz inş. Ama İtrailin eli ile olmasını istemeyiz..Suriye esad rejiminden arta kalan zülüm İranda ki zulmün küçük bir numunesidir. Orada ki insanlarda kurtulur inş.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

Atatürkü sevmeyen şeriatciler. de hadi irana. bak orası tam sizlik.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
İşte gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre 2025'te muhtemel memur maaşları
2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Husiler, İsrail'e hipersonik füzelerle saldırı düzenledi
İsrail şokta! Husiler hipersonik füzeyle saldırdı

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 25 Aralık Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 25 Aralık Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Aralık Çarşamba Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 25 Aralık Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 25 Aralık Çarşamba 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar l 08.08 saat anlamı nedir? 08 08 saat aşk anlamı 2024! 07.07 saat anlamı nedir? 07 07 saat aşk anlamı 2024! 2025 askerlik ve doğum borçlanması kaç TL oldu? Antalya deprem mi oldu 24 Aralık Salı? 2025 kıdem tazminatı kaç TL oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.