Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye küstah tehdit
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu

Taksici ölümden son anda böyle kurtuldu
Canlı anlatım! İkinci yarı golle başladı

İkinci yarı golle başladı! Tempo inanılmaz
Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor

Alex'ten sonra bir ilk! Herkes onu konuşuyor

Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Komutanı Fehim İsa, yeni yönetim tarafından Savunma Bakan Yardımcısı ve Kuzey Bölge Komutanı olarak atandı. Türkmen olan İsa'nın atanması, ülkenin kuzeyinde askeri yönetim için ısrarlı talebi bulunan terör örgütü YPG/PKK'ya mesaj olarak yorumlandı. Öte yandan Fehim İsa, Temmuz 2023'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Suriye ordusunda kritik atamalara bir yenisi eklendi. Eski adıyla Suriye Milli Ordusu (SMO) bünyesinde 2. Kolordu Komutanı olan Fehim Ertuğrul İsa'ya yeni görev verildi.

TÜRKMEN KOMUTAN, SURİYE'NİN KUZEYİNDEN SORUMLU OLACAK

Türkmen olan olan İsa, Yeni Suriye Ordusu Savunma Bakan Yardımcısı ve Kuzey Bölge Komutanı olarak atandı. Söz konusu atamayla birlikte özellikle Halep kırsalı dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki geniş bir alanın askeri kontrolü Fehim İsa'ya geçti.

Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandıSuriye Savunma Bakan Yardımcısı ve Kuzey Bölge Komutanı Fehim Ertuğrul İsa

YPG/PKK'NIN TALEBİ KARŞILIKSIZ KALDI

Bölgede terör örgütlerinin doğrudan hedefinde yer alan isim olarak bilinen Fehim İsa'ya verilen görev, terör örgütü YPG/PKK'nın da hayallerini suya düşürdü. Atama, bölgede etkinlik kurmaya çalışan terör örgütlerinin dikkatle takip ettiği bir süreçte yapıldı. Terör örgütü YPG/PKK da Suriye'nin kuzeyindeki askeri yönetime talip olduğu bilinirken, görevin Türkmen komutana verilmesiyle bu talepler karşılıksız kaldı.

Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

DEVLET BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan Türkmen komutan Fehim Ertuğrul İsa, Türkiye'de de yakından tanınıyor. Fehim İsa, 18 Temmuz 2023'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Haberler.com / Dünya
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuratklctr:

Bugünler için Türkiye çok sabretti ve çok bedel ödedi. Tebrik ediyorum emeği geçen kardeşlerimi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.