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Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek

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Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası isyancı güçler, Seydnaya Hapishanesi'ni ele geçirdi. Hapishane, binlerce mahkuma işkence yapıldığı ile biliniyor. İsyancılar, hapishanenin gizli bölmelerinde çok sayıda ceset ve işkence aleti buldu.

İsyancılar, binlerce mahkuma işkence yapılan Seydnaya Hapishanesi'ni ele geçirdi. Hapishanede bulunan cesetler ve işkence aletleri, yaşanan vahşeti gözler önüne serdi.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından isyancı güçler, ülkenin en korkunç hapishanesi olarak bilinen Seydnaya'ya girdi. Hapishanenin gizli bölmelerinde yığınlar halinde kıyafet, ayakkabı ve işkenceyle öldürülmüş mahkumların cesetleri bulundu.

Binlerce Suriyeli vatandaş, yıllardır haber alamadıkları yakınlarını bulmak umuduyla hapishanenin önünde toplandı. Serbest bırakılan mahkumlar, işkenceden sakat kalmış, hastalıktan bitkin düşmüş durumda sokaklarda geziyordu.

"İŞKENCECİLER HESAP VERECEK"

İsyancı güçlerin lideri Ahmed el- Şara, yaptığı açıklamada "Suriye halkına yapılan bu zulümlerin hesabını soracağız. Hiçbir suçlu cezasız kalmayacak" dedi.

Şam'daki Mezze Hava Üssü'nde kendisine "Hitler" diyen bir gardiyanın, mahkumlara sistematik işkence yaptığı ortaya çıktı. Eski mahkumların anlattığına göre, tutukluları hayvan gibi davranmaya zorluyor, dondurucu soğukta çıplak halde tutuyor ve sürekli dövüyordu.

Esad rejiminin çökmesiyle birlikte ülkedeki diğer hapishanelerde yaşanan vahşetin de gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek

Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek

Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek

Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıünal özer:

Neden ülkesini diktatör ve zalim birinden kurtarıp milletine topraklarına dönmeyi vaad eden birisi isyancı oluyor????? yorumları okuyup istemediğinizi yayınlayacağınıza siz haberlerinizi düzgün yayınlayın; İSYANCI senin babandır

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