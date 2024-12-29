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Enes Hattap Suriye'de 61 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek

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Suriye Genel İstihbarat Başkanı Enes Hattap, devrilen rejimin güvenlik kurumlarının 50 yıldan fazla süre halka eziyet ettiğini belirtti ve 61 yıl sonra kurumun asli amaçları çerçevesinde yeniden yapılandırılacağını bildirdi.

Suriye Genel İstihbarat Başkanı Enes Hattap, Suriye istihbaratının yeniden yapılandırılacağını bildirdi.

"YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLECEK"

Suriye Haber Ajansına (SANA) açıklamalarda bulunan Hattap, 13 yıl süren fedakarlık ve çabanın ardından Suriye halkının zafer elde ettiğini vurguladı. Hattap, "Güvenlik kuruluşları yeniden yapılandırılacak, tüm güvenlik birimleri feshedilecek ve halkımızın tarihine, mücadelesine ve geçmişine layık bir şekilde yeniden şekillendirilecektir." dedi.

Devrik Baas rejimi döneminde güvenlik birimlerinin 50 yıldan fazla süre halka eziyet ettiğini dile getiren Hattap, Suriye halkına, güvenliklerini sağlamak ve haklarını en iyi şekilde korumak için gece gündüz mücadele etme taahhüdünde bulundu.

Enes Hattap Suriye'de 61 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek

ENES HATTAP, İSTİHBARATIN YENİ BAŞKANI OLARAK ATANMIŞTI

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimde Enes Hattap, 26 Aralık'ta istihbarat teşkilatının yeni başkanı olarak atanmıştı. Enes Hattap, İdlib'deki sivil idarenin istihbarat ve güvenlik yapılanması Kamu Güvenliği Teşkilatını kuran kişi olarak biliniyor.

Ülkedeki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile uzun zamandır yakından çalışan Hattap, üniversite eğitimini yarıda bırakarak 2003 yılında Irak'ı işgal eden ABD ordusuna direnen güçlere katılmıştı.

Hattap, ilerleyen yıllarda Şara'nın başında olduğu Heyet Tahrir Şam'ın güvenlik ve istihbarat biriminin başına geçmişti.

Enes Hattap Suriye'de 61 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDoğrucu:

Siz devlet kurup yöneteceksiniz hee öylemi :))) siz daha kıçınızı yıkayamazsınız israilin izni olmadan

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Siz önce israili çıkartın topraklarınızdan. Sonra devlet kurun, devlet içinde devlet kurulmaz..

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Haber YorumlarıSerdar Torlak:

Bu lafın tanıdık geldi bana da neyse kanunla korunuyor susuyoruz devlet için de devlet kurmuyorlar yanlız aynı var olan devletin rejimi değiştiriyorlar rejim Rusya İran’a pyd PKK verdiği toprakların hesabini verdi ve değişti devlet aynı devler ülke aynı hatta adı da alfabesi de vs de aynı

yanıt1
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Haber Yorumlarısüleyman koç:

al bir mal daha.... var olan devlet liderliği değişti kardeş... devlet yıkılıp yenıden kurulmadı... doğrucusun evet ama genetik aptal olduğunu biliyorsundur umarım

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıDoğrucu:

Dünya Lideri Erdoğan Reis suriyeden elini çektiği an. İsrail suriyelileri tuvalete göndermez filistin gibi parçalar.. Reisin gücü kudreti suriyelileri Koruyor oradada Buradada, Yatsın kalksın suriyeliler Reis Recep tayyip erdoğana dua etsin. Allah ondan gerçekten razı olsun. Suriyedeki hapishaneleri görünce iyili Erdoğan sınırları açmış diyorum, sıkıntı çekiyoruz ama Allah ın izni ile atlatacaz Müslüman kardeşlerim

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