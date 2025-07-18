Suriye Hükümeti: Dürzi Savaşçıları Ateşkesi İhlal Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye geçiş hükümeti, Süveyda'daki Dürzi savaşçılarını ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Hükümet, İsrail'in müdahalelerinin durumu daha da karmaşık hale getirdiğini vurguladı. Çatışmalarda altı yüz kişi hayatını kaybetti.

Suriye geçiş hükümeti, Süveyda'daki Dürzi savaşçıları ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "kanun dışı güçlerin" sivillere karşı "korkunç şiddet" uyguladığı kaydedildi.

Kanun dışı güçler ifadesiyle silahlı Dürzi gruplar kastediliyor.

Cumhurbaşkanlığı ayrıca, "İsrail'in Suriye'nin içişlerine sürekli ve açık müdahalesinin, daha fazla kaosa ve yıkıma yol açarak bölgesel durumu daha da karmaşık hale getirdiği" uyarısını yaptı.

Suriye devlet medyası, İsrail'in Süveyda'daki saldırılarına devam ettiğini bildiriyor.

İsrail'in Dürzilerin çoğunlukta olduğu Burnad şehrine bir saldırı yaptığı da kaydediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendi ifadesiyle Dürzi azınlığı korumak için güç kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Donald Trump'ın İsrail'in Suriye'ye düzenlediği son saldırıları desteklemediği ve saldırıları hoşnutsuzlukla karşıladığı da bildiriliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Pazar günü başlayan çatışmalarda yaklaşık altı yüz kişinin öldürüldüğünü bildiriyor.

Bilgilerini sahadaki yerel kaynaklarına dayandıran SOHR, hükümet güçleri ve bazı Dürzi savaşçıların yargısız infaz yaptığını iddia ediyor.

Dürziler, Şam yönetiminin Mayıs ayındaki çatışmalar sonrası varılan anlaşmayı ihlâl ettiğini savunuyordu.

Dürzi liderler, hareketlerinin Şam yönetimine karşı olmadığını ve Dürzi grupların da yer alacağı bir üniformalı güvenlik biriminin kurulması konusunda "aylar önce" devletle anlaşıldığını savunuyor.

Dürzi çoğunluğun yaşadığı bölgelerde topluluklar farklı şeyhlerin nüfuzunu kabul ediyor.

Bazı gruplar iç savaş boyunca silahlanarak kendilerini korumayı öğrendiklerini; yeni İslamcı yönetime güvenemeyeceklerini söylüyor ve kendi özerk yönetimlerini oluşturmak istiyor.

Bazı gruplar Suriye'deki merkezi yapıyla anlaşmak ve eski düzeni korumaktan yana; bu konuda Şam'daki yeni yönetime de güveniyor.

Suriye, 2011'de patlak veren iç savaş öncesi 700 bin Dürziye ev sahipliği yapıyordu.

Azınlığın büyük kısmı hâlâ Süveyda vilayetinde yaşıyor.

BBC
Resmen açıklandı! Napoli'den Osimhen kararı

Napoli resmen açıkladı: Osimhen...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncuya son veda! Yakınları törende yalnız bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.