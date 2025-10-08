Suriye Dışişleri Bakanı: SDG ile yapılan 10 Mart mutabakatı kağıt üstünde kaldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. İkili, görüşmenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BAKAN FİDAN, SURİYELİ MEVKİDAŞINI AĞIRLADI

Bakan Fidan burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün Ankara'da çok kıymetli bir misafirimiz var. Suriye Dışişleri Bakanı dostumuz, kardeşimiz sayın Esad Şeybani. Düzenli bir şekilde kendisi ile görüşmelerimiz oldu ve olmaya devam ediyor çünkü Türkiye-Suriye ilişkileri ve bölgesel ilişkileri çok yoğun bir koordinasyonu gerektiriyor.

Biliyorsunuz Suriye'de 5 Ekim'de halk meclisi seçimleri gerçekleşti. Değerli kardeşim ile bu konuları uzun uzadıya konuştuk. Fikirlerimiz paylaştık. Suriye'nin istikrarsızlık kaynağı olmaktan çıkarılması gerektiğini, terörle mücadele konusunda alınması gereken tedbirlerin şart olduğunu, Suriye'de hiçbir grubun dışlanmaması gerektiğini söylemiştik. Suriye'nin bölgedeki angajmanı her geçen gün artarak güçlenmekte ki bunun en son örneğini sayın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Birleşmiş Milletler'deki yaptığı hitap oldu.

"SURİYE İÇİN EN ÖNEMLİ SORUN İSRAİL"

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları, Suriye'nin karşı karşı olduğu en önemli sorunlardan birini teşkil etmektedir. İsrail'in bu hukuksuz eylemlerini bugünkü görüşmemizde ele aldık ve Suriye'nin güneyinde güvenliğin teshisisine yönelik çabaları değerlendirdik. Suriye'de huzur ve güvenliğin temini ancak ülkenin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğine saygı gösterilmesiyle gerçek olacaktır. Türkiye olarak bu çabalara destek vermeyi sürdüreceğiz. Uluslararası toplumun üyeleri Suriye hükümetinden beklentilerini her fırsatta dile getirmekteler.

"ULUSLARARASI TOPLUM SURİYE'YE KARŞI GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMELİ"

Suriye halkının da uluslararası toplumdan beklentileri var. Bu da İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı çıkılması. Suriye'de artık uluslararası toplum ile işbirliğine açık bir yönetim iş başında bulunmaktadır. Nasıl ki Suriye uluslararası toplumların kendisinden talep ettiği ödevleri yerine getiriyor ise uluslararası toplumlar da Suriye'ye karşı ödevlerini yerine getirmeli, tüm yaptırımları kaldırmalıdır."

ŞEYDANİ: SDG İLE 10 MART MUTABAKATI KAĞIT ÜSTÜNDE KALDI

Suriye Dışişleri Bakanı Şeydani ise, 10 Mart'ta terör örgütü SDG/YPG ile yapılan anlaşmanın kağıt üstünde olduğunu belirtti. Şeydani, "10 Mart mutabakatı kağıt üstünde kaldı, SDG'yi anlaşmayı uygulamaya davet ediyoruz. SDG ile tek devlet esasına dayalı diyalog sürdürüyoruz." dedi.