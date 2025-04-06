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Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara yeniden Türkiye'ye geliyor

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara yeniden Türkiye'ye geliyor
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı. Ahmed Şara, Türkiye'ye ilk ziyaretini Şubat ayında gerçekleştirmişti.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara'nın önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı. Ziyaret programını duyuran Suriye Dışişleri Bakanlığı, eş- Şara'nın göreve başlamasının ardından diplomatik temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

BAE AHMED ŞARA'NIN GİTTİĞİ İKİNCİ KÖRFEZ ÜLKESİ OLACAK

BAE, eş- Şara'nın geçtiğimiz şubat ayında Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından temaslarda bulunacağı ikinci Körfez ülkesi olacak.

TÜRKİYE'YE İKİNCİ KEZ GELİYOR

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni hükümette Devlet Başkanı olan Ahmed Şara, Türkiye'ye ilk ziyaretini Şubat ayında gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Şara, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında " Türkiye, Suriyeli mültecilere kapılarını açarak tarihi bir dayanışma gösterdi. İki ülke arasındaki ilişkiler tarihsel olarak köklü bir bağa sahiptir ve bu ilişkileri daha da güçlendirmeye kararlıyız. Türkiye ile sınır güvenliğini sağlamak, terörle mücadele ve ekonomik işbirliği konularında ortak adımlar atmaktayız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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