Suriye'den çatışmalara ilişkin açıklama geldi: Kürt halkı Suriye'nin geleceğinde asli bir ortağıdır

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde süregelen çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Operasyonlar devlet otoritesini sağlamaya yönelik bir güvenlik tedbiri. Kürt halkı Suriye'nin geleceğinde asli bir ortağıdır" dedi.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde Suriye ordusu ve terör örgütü YPG arasındaki çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

"YAŞANANLAR İSYANLA MÜCADELEDİR"

Bugün sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Hamza Mustafa, Halep'te son günlerde yaşanan çatışmaların gerekçesini "isyanla mücadele" olarak açıkladı.

Bakan, "Bazı güçler, bölgeyi devletin ve kurumların mantığından uzun süredir koparmaya çalışıyordu. Yaşananlar, bu isyan durumuna karşı bir güvenlik cevabıdır" ifadelerini kullandı. Operasyonların asıl hedefinin "kamu istikrarını korumak ve normalleşmeyi sağlamak" olduğunu söyledi.

"KÜRTLER SURİYE'NİN GELECEĞİNDE ASLİ BİR ORTAĞIDIR"

Açıklamasında Kürt halkıyla tarihi ve kültürel bağların önemine değinen Bakan, şu ifadeleri kullandı: "Kürtler, Suriye'nin geleceğinde bizim ortağımızdır. Bizi birbirimize bağlayan şey vatandaşlık sözleşmesidir. Aramızdaki tarihi ve insani bağlar, her türlü geçici gerilimin üzerindedir."

"ZORUNLU GÖÇÜ REDDEDİYORUZ"

Çatışmalar nedeniyle binlerce sivilin yerinden edilmesine de değinen Mustafa, hükümetin yerinden edilen kişilerin evlerine dönmesi için insani çalışmalar başlattığını bildirdi. Mustafa, "Hangi gerekçeyle olursa olsun, halkın göç ettirilmesini veya zorunlu göçe tabi tutulmasını kesinlikle reddediyoruz" dedi.