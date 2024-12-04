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Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

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Beşar Esad rejimine karşı çıkarak operasyon başlatan silahlı muhalif grupların Suriye'deki ilerleyişi devam ederken paylaşılan bir harita büyük ses getirdi. Fransa'nın 1922 yılında hazırladığı Suriye haritasında ülkenin eyaletlere bölündüğü görülürken bir hafta önce başlayan harekat akıllara "102 yıllık hayali mi gerçeğe dönüştürmek istiyorlar?" sorusunu getirdi.

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından önceki akşam Tel Rıfat'ı da tamamen ele geçirdi.

HARİTA BÜYÜK SES GETİRDİ

Ülkenin en büyük kenti Hama'nın da 16 bölgesinde kontrolü sağlayan muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi devam ederken ortaya çıkan bir harita büyük ses getirdi.

Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

ÜLKEYİ EYALETLERE BÖLMÜŞLER

Fransızların 1922 yılında hazırladığı Suriye haritası internette paylaşılmaya başlanırken haritada ülkenin eyaletlere bölünmüş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

"SURİYE'Yİ EYALETLERE Mİ BÖLMEK İSTİYORLAR?"

Haritayı paylaşan çok sayıda kullanıcı "Suriye'yi eyaletlere veya federasyonlara bölmek gibi bir hayalleri mi var?" ve "Fransızlar 102 yıllık hayalini gerçeğe mi dönüştürmek istiyor?" sorularını yöneltti.

Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıtertip kirtasiye:

türkiye akıllı oynuyor.....

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme43
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Suriye'ye önümüzdeki 50 yıl içinde bir şey olmaz kimse çetelerle hayal kurmasın. ESAD hepsini kovdu sildi süpürdü. araştırın biraz.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme60
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Haber YorumlarıVEFA:

Küçücük Filistin toprakları için dünyada kıyamet kopuyor. Suriye'yi hiç yedirirler mi size. Siz anca hayal kurar, beyhude kürek çeker, boş atıp, dolu tutmaya çabalarsınız!!!

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme16
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