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Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı

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Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, verdiği bir mülakatta çarpıcı ifadeler kullandı. Şara, "Eğer biz Şam'ı ele geçirmeseydik, İsrail Suriye'ye saldıracak ve Türkiye ve İran'ın da içinde yer aldığı bölgesel bir savaş çıkacaktı. İsrail'e karşı bölgesel bir savaşı önledik." dedi.

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, "Eğer biz Şam'ı ele geçirmeseydik, İsrail Suriye'ye saldıracak ve Türkiye ve İran'ın da içinde yer aldığı bölgesel bir savaş çıkacaktı. İsrail'e karşı bölgesel bir savaşı önledik." dedi.

ŞARA: SURİYE'NİN GELECEĞİNİ 50 YIL BOYUNCA GÜVENCE ALTINA ALDIK

Suriye'de geçici yönetimin lideri Ahmed Şara, Suudi Arabistan'ın el-Arabiya televizyonuna mülakat verdi. Şara, mülakatta dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son dönemde bölgenin büyük bir savaşın eşiğine geldiğini belirten Şara, Esad'ın devrilmesiyle Suriye ve Körfez'in 50 yıl boyunca güvence altına alındığını söyledi.

Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı

"REJİM DEVRİLMEDEN ÖNCE İSRAİL İŞGALİ PLANLIYORDU"

Suriye'de rejimin devrilmesinden önce İsrail'in ülkeye girmeyi planladığını ve daha sonra da İran'ın müdahale edeceğini öne süren Şara, "Bu aşama bölgesel anlamda çok önemli bir aşamaydı. Bölge çok büyük küresel bir savaşa maruz kalacaktı. Bölgesel anlamda bir saldırı düzenleneceğinden ve bu aşamada, Suriye'nin saldırıya uğramasından bahsediyoruz" dedi.

"TÜRKİYE VE İRAN'IN DA İÇİNDE YER ALDIĞI BÖLGESEL SAVAŞ ÇIKACAKTI"

Şara, İdlib'den harekete geçmemeleri halinde İran'ın Irak'taki güçlerini Suriye'ye kaydırarak bölgedeki varlığını artırabileceğini belirterek, "İran Irak'taki güçlerini Suriye'ye gönderecekti," ifadesini kullandı. Şara bu durumun Türkiye'nin sınırlarına kadar uzanabileceğini kaydederek, "Eğer biz Şam'ı ele geçirmeseydik, İsrail Suriye'ye saldıracak ve Türkiye ve İran'ın da içinde yer aldığı bölgesel bir savaş çıkacaktı. İsrail'e karşı bölgesel bir savaşı önledik." diye konuştu.

Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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