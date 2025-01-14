Suriye'de yeni yönetimden Türkiye'ye ilk ziyaret

61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle Suriye'de yeni dönem başladı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'a ziyareti ile başlayan ve sonrasında Türkiye'nin Şam Başkonsolosluğu'nu yeniden açmasıyla yeni bir dönem başlatılan Suriye'den ilk hamle geldi.

SURİYELİ YENİ YÖNETİMDEN İLK ZİYARET

Suriye'de yeni yönetimde yer alan Dışişleri Bakanı Asaad Şibani, Savunma Bakanı Mirhaf Ebu Kisra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ın, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor.

Dışişleri Bakanı Asaad Şibani

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Şibani, ziyaretini sosyal medya platformu X'ten duyurdu. Şibani paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere, 14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz."

Şibani, ay başından itibaren Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Ürdün'ü ziyaret etmişti.

Görüşmelerde en önemli gündem maddelerinde birisinin de Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör tehdidi olması bekleniyor. Türkiye, terör örgütü PKK-YPG'ye karşı operasyon öncesi Şam hükümetinin yetkilileriyle büyük operasyonun detaylarını görüşmesi de beklentiler arasında.

ERDOĞAN: YA SİLAHLAR GÖMÜLECEK YA DA SİLAH DOĞRULTANLAR GÖMÜLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol yok." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'den üst düzey isimlerin Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmesinin ardından Avrupalı bürokratlar da Şam ziyaretlerine başlamıştı.