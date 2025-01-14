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Suriye'de yeni yönetimden Türkiye'ye ilk ziyaret

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Suriye ile Esad sonrası yeni dönemde diplomatik ilişkiler hız kazandı. Suriye'nin yeni yönetiminde yer alan Dışişleri Bakanı Asaad Şibani, Savunma Bakanı Mirhaf Ebu Kisra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ın, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacakları bildirildi.

61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle Suriye'de yeni dönem başladı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'a ziyareti ile başlayan ve sonrasında Türkiye'nin Şam Başkonsolosluğu'nu yeniden açmasıyla yeni bir dönem başlatılan Suriye'den ilk hamle geldi.

SURİYELİ YENİ YÖNETİMDEN İLK ZİYARET

Suriye'de yeni yönetimde yer alan Dışişleri Bakanı Asaad Şibani, Savunma Bakanı Mirhaf Ebu Kisra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ın, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor.

Suriye'de yeni yönetimden Türkiye'ye ilk ziyaretDışişleri Bakanı Asaad Şibani

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Şibani, ziyaretini sosyal medya platformu X'ten duyurdu. Şibani paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere, 14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz."

Şibani, ay başından itibaren Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Ürdün'ü ziyaret etmişti.

Görüşmelerde en önemli gündem maddelerinde birisinin de Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör tehdidi olması bekleniyor. Türkiye, terör örgütü PKK-YPG'ye karşı operasyon öncesi Şam hükümetinin yetkilileriyle büyük operasyonun detaylarını görüşmesi de beklentiler arasında.

ERDOĞAN: YA SİLAHLAR GÖMÜLECEK YA DA SİLAH DOĞRULTANLAR GÖMÜLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek. Bunun haricinde üçüncü bir yol yok." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'den üst düzey isimlerin Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmesinin ardından Avrupalı bürokratlar da Şam ziyaretlerine başlamıştı.

Suriye'de yeni yönetimden Türkiye'ye ilk ziyaret
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Tarihi ziyaret duyuruldu! Türkiye'ye geliyorlar
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Turkiyenin de 2018 de teror orgutu ilan ettgi htş nin lideri suriyenin baskani sifatiyla turkiyeye davet ediliyor vay be bu halka neleri neleri hap gibi yutturuyorlar tamamen abd kurgusu bir tiyatroyu biz yaptik bu zaferdir diye sahiplendiler ya la demekki akp okadar bitmis ki yilana sarılıyor artik. Herkesin ne oldugunu bildigi birseyi baska birşeymis gibi yurturup lider sifati veriyor yetmiyor biz yaptik diye sahipleniyorlar bunu birkac ay once deseler dunya ambargo ustune ambargo uygulardi

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

avrupayi, kulturu, sanati, (bakin yanlis anlamayin avrupa kulturu demiyorum, su an Turk kulturu de terk edilmis durumda) butun bunlari birakip, sam tatli pesinde kosulursa, bi gun gelir, "sen parlak cocuk istemez para sam tatli bedava" derler cokertirler adami...

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

yat kalk Suriye..... bu adamın başka bir şey bildiği yok...

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Suriyenin imarı , anayasanın düzenlenmesi vs konulrda İtalyada yapılan toplantıya Türkiye çağırılmadı. Suudi Arabistan İmar parası verecek , Katar da Maaşları ödeyecek. Gelişler olsa olsa bir kırk değil bir kırk daha harcayacağımız suriyeli sığınmacıları amman Türkiyede tutun , onlar için yatacak yerimiz yok , demeye geliyorlardır...

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Haber YorumlarıAlkop Sanayi Sitesi:

Şaşırmadım daha dün işıd başında kafa kesiyordu bu herif..

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Hayırdır haberler niye yorum siliyorsunuz?

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Türkiye nin ticareti ortağı olacak Suriye. bir çok iş insanı Suriye de ihale alacak iş yapacak. zorunuza giden nedir embvesi,ller

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