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Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler

Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
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Suriye Milli Ordusu'nun Hama'yı ele geçirmesi durumunda başkent Şam istikametindeki yeni hedefi olması beklenen Humus kentinde bulunan rejim yanlısı bazı hücreler, "Muhalifler gelirse çatışacağız" diyerek yeminler etti.

28 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Hama istikametindeki ilerleyişi devam ediyor.

20 KÖYDE DAHA KONTROL ELE GEÇİRİLDİ

Kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışmaya devam eden SMO unsurları; Elcid, Pasif, Hamr, El-Kreyyım, Es-Sa'n, Suruc, El-Mecdel, Şeyh Hilal, Soubin, Tel Bicu, Zor El-Mesalik, Zor El-Nasiriye, Zor Ec-Cerabiyat, El-Hacame, El-Mubarakat, El-Naura, Resm El-Bağl, El-Ayur, Kasun Ec-Cebel ve Avveyce köylerinde kontrolü eline geçirdi.

Kentin doğu ve batı yönlerinde de çatışmalara devam eden SMO ayrıca Hama şehir merkezi yakınlarında Zırhlı Birlikler Okulu, Hattap cephaneliği, Suruc Askeri Üssü ve 25. Tugay'ı da kontrolü altına aldı.

HUMUS'TAKİ HÜCRELER 'MUHALİFLER GELİRSE ÇATIŞACAĞIZ' DİYEREK YEMİN ETTİLER

SMO'nun Hama'yı ele geçirmesi durumunda bir sonraki hedefi ise başkent Şam istikametinde yer alan Humus kenti olacak. Humus'taki rejim güçleri olası çatışmalar öncesinde alarm durumuna geçmiş durumda. Öte yandan, Humus'ta bulunan bazı rejim yanlısı hücreler de hazırlıklara başladı. Hücrelerin, "Muhalifler gelirse çatışacağız" diyerek yeminler ettiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 28 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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