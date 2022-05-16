Türkiye'nin Suriye'deki mülteciler için yerleşim yeri inşa etme kararı Afrin'de protesto edildi - Haberler

Türkiye'nin Suriye'deki mülteciler için yerleşim yeri inşa etme kararı Afrin'de protesto edildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 milyon Suriyelinin geri dönüş projesi için İdlib'deki briket ev sayısının 100 bine çıkarılacağını duyurmasının ardından Afrin'de bir grup tarafından protesto gösterisinde bulunuldu. Planlanan toplu konutların çözüm olmadığını belirten protestocular, şu an sığındıkları Afrin yerine savaştan önce yaşadıkları bölgelere yerleştirilmek istediklerini dile getirdiler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yaşayan 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için hazırlıklar yapıldığını ve İdlib'deki briket ev sayısının 100 bine çıkarılacağını söylemişti.
Bu gelişme üzerine 14 Mayıs tarihinde Afrin'de bir grup, yapılması planlanan toplu konutların çözüm olmadığını belirterek, Suriyelilerin dönüşü için Esad'ın devrilmesi ve tutukluların salıverilmesi gerektiğini savundu.
Protestocular, şu an sığınmak zorunda kaldıkları bölgelerden asıl memleketleri olan yerlere dönmek istediklerini belirterek Türkiye ve Rusya ilişkilerine karşı da sloganlar attılar. Gösterilerde kullanılan pankartlarda "Yeniden yerleşmeye hayır, özgürleştirme kararına evet" gibi ifadeler ise dikkat çekti.
Mart 2018'de Türkiye'nin Afrin'i kontrol altına almasıyla Şam, Humus ve Halep gibi bölgelerde yaşayan çok sayıda Suriyeli, Afrin'e yerleştirilmişti.