Türkiye'nin Suriye'deki mülteciler için yerleşim yeri inşa etme kararı Afrin'de protesto edildi - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yaşayan 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü için hazırlıklar yapıldığını ve İdlib'deki briket ev sayısının 100 bine çıkarılacağını söylemişti.

AFRİN'DE PROTESTO GÖSTERİSİ

Bu gelişme üzerine 14 Mayıs tarihinde Afrin'de bir grup, yapılması planlanan toplu konutların çözüm olmadığını belirterek, Suriyelilerin dönüşü için Esad'ın devrilmesi ve tutukluların salıverilmesi gerektiğini savundu.

TÜRKİYE VE RUSYA İLİŞKİLERİNE KARŞI SLOGANLAR ATILDI

Protestocular, şu an sığınmak zorunda kaldıkları bölgelerden asıl memleketleri olan yerlere dönmek istediklerini belirterek Türkiye ve Rusya ilişkilerine karşı da sloganlar attılar. Gösterilerde kullanılan pankartlarda "Yeniden yerleşmeye hayır, özgürleştirme kararına evet" gibi ifadeler ise dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Mart 2018'de Türkiye'nin Afrin'i kontrol altına almasıyla Şam, Humus ve Halep gibi bölgelerde yaşayan çok sayıda Suriyeli, Afrin'e yerleştirilmişti.

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