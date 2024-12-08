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Suriye'de geçici hükümet genel af ilan etti

Suriye'de geçici hükümet genel af ilan etti
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Suriye Geçici Hükümetin Başkanı Abdurrahman Mustafa, ülkede genel af kararının yayınlandığını açıkladı.

Suriye'de 13 yıldır Beşar Esad rejimine karşı savaşan silahlı muhalif gruplar, başkent Şam'ın kontrolü altına almalarının hemen sonrasında rejimin düştüğünü kesin olarak açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Esad'ın ülkeden kaçtığı duyurulurken, Şam'ın yanı sıra çevre kentlerde de kontrolü ele geçiren silahlı muhalif gruplar, hapishanelerdeki mahkumları serbest bıraktı.

Suriye'de rejim düştü, genel af kararı yayınlandı

GENEL AF İLAN EDİLDİ

Rejimin düşmesiyle Suriye'nin daha barışçıl bir havaya bürüneceğini belirten muhalif gruplar, yurt dışında bulunan Suriyelilere seslenerek ülkelerine dönmeleri çağrısında bulundu. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, ülkede genel af kararının yayınlandığını açıkladı. Barışın ülkede tamamen hakim olmasını dilediklerini belirten muhalifler, tüm Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri yönündeki çağrılarını da yineledi.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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