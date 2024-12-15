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Suriye'de terk edilmiş tank manav tezgahı oldu

Suriye'de terk edilmiş tank manav tezgahı oldu
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Suriye'de, rejim kuvvetleri tarafından terk edilen bir tank manav tezgahı oldu.

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Suriye'de Rejim Çöktü, Özgürlük Şafağı Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı

TERK EDİLMİŞ TANK MANAV TEZGAHI OLDU

Öte yandan, rejim kuvvetleri tarafından terk edilen bir tank manav tezgahı oldu. Görüntüde tankın çehresine kurulan çeşitli meyve ve sebzelerin satışa sunulduğu görüldü.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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