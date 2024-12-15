Suriye'de yeni savunma bakanından PKK/YPG'ye operasyon sinyali

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Hasan El Hamada, Suriye'nin doğusunda varlığını sürdüren terör örgütü PKK/ Ypg'ye operasyon sinyali verdi.

"SURİYE DEVRİMİNİN SIRTINDA PKK ZEHİRLİ HANÇER"

Hamada, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Terörist PKK partisi, geçtiğimiz yıllarda Suriye devriminin sırtında zehirli bir hançer oldu, bugün de Suriye için bir hançer. Suriye'nin doğu illerinde, Esad'ın suç okulunda yetişen terörist PKK partisinden kurtarılması yönünde yaygın halk talepleri var." ifadelerini kullandı.

"AYRILIKÇI PROJELER ORTADAN KALDIRMADIKÇA SURİYE GÜVENLİĞE KAVUŞAMAYACAK"

Hamada, "Bu kişilerin ayrılıkçı projelerini ortadan kaldırmadıkça özgür Suriye güvenliğe kavuşamayacak." dedi.

GOLANİ DE SİNYAL VERMİŞTİ

Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Golani de, Suriye televizyonuna yaptığı açıklamada, Suriye Savunma Bakanlığı'nın tüm silahlı grupları dağıtacağını ve tüm silahların Suriye devletinin yetkisi altında olacağını söylemişti.