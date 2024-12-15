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Suriye'de yeni savunma bakanından PKK/YPG'ye operasyon sinyali

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Suriye Geçici Hükümetinin Savunma Bakanı Hasan el Hamada, ülkenin doğu illerini işaret ederek, PKK/YPG'ye yönelik operasyon sinyali verdi.

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Hasan El Hamada, Suriye'nin doğusunda varlığını sürdüren terör örgütü PKK/ Ypg'ye operasyon sinyali verdi.

"SURİYE DEVRİMİNİN SIRTINDA PKK ZEHİRLİ HANÇER"

Hamada, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Terörist PKK partisi, geçtiğimiz yıllarda Suriye devriminin sırtında zehirli bir hançer oldu, bugün de Suriye için bir hançer. Suriye'nin doğu illerinde, Esad'ın suç okulunda yetişen terörist PKK partisinden kurtarılması yönünde yaygın halk talepleri var." ifadelerini kullandı.

Suriye'de PKK/YPG'ye operasyon hazırlığı: Yeni savunma bakanı doğu illerini işaret etti

"AYRILIKÇI PROJELER ORTADAN KALDIRMADIKÇA SURİYE GÜVENLİĞE KAVUŞAMAYACAK"

Hamada, "Bu kişilerin ayrılıkçı projelerini ortadan kaldırmadıkça özgür Suriye güvenliğe kavuşamayacak." dedi.

GOLANİ DE SİNYAL VERMİŞTİ

Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Golani de, Suriye televizyonuna yaptığı açıklamada, Suriye Savunma Bakanlığı'nın tüm silahlı grupları dağıtacağını ve tüm silahların Suriye devletinin yetkisi altında olacağını söylemişti.

Suriye'de yeni savunma bakanından PKK/YPG'ye operasyon sinyali
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Celik:

hadi bakalım Allah yar ve yardımcınız olsun

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıKARAYEL:

neden bu zavalli Kürt halkina yasama hakki verilmiyor!

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğuş:

Kürtler oranın yerel halkı İsraile neden saldirmiyorsunuz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
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