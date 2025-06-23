Suriye'de Kiliseye Terör Saldırısı Planlayıcıları Yakalandı

SURİYE İçişleri Bakanlığı, Mar İlyas Kilisesi'ne düzenlenen terör saldırısının planlayıcılarının yakalandığını açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, dün başkent Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin istihbarat birimleri ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 'nitelikli' operasyon düzenlendiğini bildirdi. Baba, operasyonda, saldırıdan sorumlu DEAŞ hücre evinin belirlendiğini duyurdu.

Hücre üyelerinin bir süredir saldırıyı planladığını vurgulayan Baba, "Katil hücre DEAŞ mensuplarından oluşuyor. Saldırıyı organize eden kişiler tutuklandı" dedi.

Baba, operasyonda çok sayıda hafif silah, el yapımı patlayıcı ve bomba ele geçirildiğini de belirtti.