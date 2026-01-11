Haberler

Suriye: Halep'teki silahlı varlığı sonlandırmak için sınırlı bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdik

Suriye: Halep'teki silahlı varlığı sonlandırmak için sınırlı bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Halep'te kamu düzenini sağlamak amacıyla sınırlı bir güvenlik operasyonu yapıldığını duyurdu. Operasyonun, devletin denetimi dışındaki silahlı varlığı sona erdirmek için gerçekleştirildiği belirtildi.

SURİYE Dışişleri Bakanlığı, Halep kentinde 'kamu düzenini yeniden sağlamak ve devletin denetimi dışındaki silahlı varlığı sona erdirmek amacıyla yapılan sınırlı bir güvenlik operasyonu' gerçekleştirildiğini bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Halep'teki askeri operasyona ilişkin değerlendirmede bulunuldu. Açıklamada, Halep kentinde SDG'ye yönelik operasyonun, 'kamu düzenini yeniden sağlamak ve devletin denetimi dışındaki silahlı varlığı sona erdirmek amacıyla yapılan sınırlı bir güvenlik operasyonu' olduğu belirtildi. Operasyonun Halep'in toplumsal dokusunun ayrılmaz bir parçası olan Kürt nüfusu ve ulusal kurumlarda aktif ortaklarını hedef almadığı kaydedildi.

Suriye hükümetinin, kolluk kuvveti operasyonu düzenlediği, kapsamının ve hedeflerinin sınırlı olduğu; Halep kentinin Şeyh Maksud ile Eşrefiye mahallelerinde yürütüldüğü aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi

Korkulan oldu! Ülkenin ilhak edilmesi için ilk somut adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı

İşte Bülent Ersoy'un çileden çıktığı anlar
Türkiye'nin kuzeyine ilk hızlı tren geliyor, Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşüyor

O bölgeye hızlı tren geliyor! İki büyükşehir arası 2,5 saate düşecek