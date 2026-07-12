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Suriye'de Fırat Nehri'nde Feribot Faciası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

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Suriye'nin Deyrizor kentinde Fırat Nehri'nde sivilleri taşıyan feribotun batması sonucu iki çocuk hayatını kaybetti, yaklaşık 15 kişi kurtarıldı. Kayıplar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

(ANKARA) - Suriye'nin Deyrizor kentinde Fırat Nehri'nde sivilleri taşıyan feribotun batması sonucu iki çocuk yaşamını yitirdi, yaklaşık 15 kişi kurtarıldı. Kayıp kişilere ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Suriye'nin Deyrizor kentinde Fırat Nehri'nde sivilleri taşıyan feribotun batması sonucu iki çocuk hayatını kaybetti, yaklaşık 15 sivil kurtarıldı. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raed El-Salih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlık ekiplerinin Savunma Bakanlığı ekipleriyle koordinasyon halinde kayıp kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

El-Salih, olay yerine yönelik müdahale çalışmalarını sahadaki ekip liderleriyle birlikte yakından takip ettiğini belirterek, uzman su altı arama ve kurtarma ekiplerinin de batığın bulunduğu bölgede çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Bakan El-Salih, ekiplerin şu ana kadar 2 çocuğun cansız bedenine ulaştığını, yaklaşık 15 sivili ise kurtardığını bildirirken, Deyrizor halkına başsağlığı dileyerek, kayıp kişilere ulaşılması temennisinde bulundu.

Suriye Sivil Savunması da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin 35'ten fazla sivili taşıyan feribotun batmasına müdahale ettiğini duyurdu. Açıklamada, feribotun arızalanmasının ardından akıntıya kapılarak Deyrizor'daki geçici askeri yüzer köprüye çarptığı, çarpmanın etkisiyle yolcuların Fırat Nehri'ne düştüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA
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