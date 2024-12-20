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Emevi Camii'nde duvardaki Hafız Esad'ın adı kırıldı

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam'da bulunan Emevi Camii'nde ikinci kez cuma namazı kılınacak. Namaz öncesinde ise halk, Emevi Camii'nin duvarında yer alan Hafız Esad'ın adını kırdı.

27 Kasım'da operasyonlarına başlayan muhalif gruplar, 12 günde başkent Şam'a ulaşarak 61 yıllık Baas rejimini devirmişti. Rejimin devrilmesinin ardından Beşar Esad da Rusya'ya kaçmıştı.

Şam'da binlerce kişi, iktidarın devrilmesinin ardından geçtiğimiz hafta Emevi Camii'nde ilk cuma namazını kılmıştı. Ülkenin dört bir yanından başkente gelen vatandaşlar kutlamaların da merkezi haline gelen tarihi camiye akın etmiş, cemaat cuma namazında birlikte saf tutmuştu.

Suriye'de Baas Rejiminin Devrilmesi: Emevi Camisi'ndeki Hafız Esed Adı Kırıldı

MİT BAŞKANI DA EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILDI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da beraberindeki heyetle geçen hafta perşembe günü Şam'a giderek Emevi Camii'nde namaz kılmıştı.

Suriye'de Baas Rejiminin Devrilmesi: Emevi Camisi'ndeki Hafız Esed Adı Kırıldı

HAFIZ ESAD'IN ADI KIRILDI

Emevi Camii'nde Esad rejimi sonrası kılınacak ikinci cuma namazı öncesinde halk tarafından duvarda yer alan Hafız Esad'ın adı kırıldı.

Başkentin merkezinde yer alan ve "Şam Ulu Cami" adıyla da bilinen Emevi Camii, dünyanın en büyük ve eski camilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Emevi Camii'nde duvardaki Hafız Esad'ın adı kırıldı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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