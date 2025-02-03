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Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye'ye PKK'nın Suriye'de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye'ye PKK'nın Suriye'de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek olan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ziyaret öncesi dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şara, "Türkiye'ye PKK'nın Suriye'de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik." dedi.

Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, " Türkiye'ye PKK'nın Suriye'de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik." diye konuştu.

ŞARA: TÜRKİYE'YE PKK KONUSUNDA SÖZ VERDİK

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yarın Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gelecek olan Şara, ziyaret öncesi kritik bir açıklama yaptı. Şara, "Türkiye'ye PKK'nın Suriye'de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik." ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye'ye PKK'nın Suriye'de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdikSuriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara

AHMED ŞARA, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ziyaretine ilişkin, "Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 4 Şubat Salı günü Ankara'ya geleceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye'deki son gelişmelerin bütün boyutlarıyla ele alınacağını belirten Altun, şunları kaydetti: "Ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir. Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz."

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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