Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan Teşekkür Mesajı

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesine verdikleri desteklerden ötürü Türkiye, ABD, Suudi Arabistan ve Katar'ın liderlerine teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, sosyal medya platformu X'ten yaptığı ilk paylaşımda, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması vesilesiyle tebriklerini ve teşekkürlerini sundu. Suriye devrimi sırasında sabır ve fedakarlık gösterenlere teşekkür eden Şara, "Kimyasal silahlara maruz kalan, denizlerde boğulan ve topraklarından ayrılıp göç etmek zorunda kalanlara teşekkürler" dedi.

Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrılarına yanıt verdiği için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Şara, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye de şükranlarını sundu.

Devrim sırasında Suriye halkını destekleyen tüm Arap, İslam ve Avrupa ülkelerine de teşekkürlerini ileten Şara, "Suriye halkı, bugün sizin gününüzdür. Acı çekme dönemi sona erdi ve inşa dönemi başladı. El ele vererek, en yüksek mertebelere ulaşana kadar bu vatanı inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
