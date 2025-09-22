Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan SDG ile mutabakat çıkışı: Hayata geçirilmesinde gecikme var

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan SDG ile mutabakat çıkışı: Hayata geçirilmesinde gecikme var
Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile 10 Mart'ta varılan anlaşmanın uygulanması gecikme olduğunu söyledi. Şara açıklamasında, "SDG'ye Suriye ordusuna katılma teklifinde bulunduk ve Kürt haklarının korunacağı konusunda güvence verdik, ancak üzerinde mutabakata varılan hususların hayata geçirilmesinde gecikme var" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yapılan mutabakata ilişkin "Varılan hususların hayata geçirilmesinde gecikme var" açıklamasında bulundu.

Suriye'de Beşad Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni hükümetle terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile kriz yaşanıyor.

ŞARA AÇIK AÇIK SÖYLEDİ

10 Mart'ta SDG ve Suriye hükümeti arasında varılan mutabakata ilişkin açıklama yapan Şara, varılan anlaşmanın uygulanması gecikme olduğunu söyledi.

"HAYATA GEÇİRİLMESİNDE GECİKME VAR"

Şara açıklamasında, "SDG'ye Suriye ordusuna katılma teklifinde bulunduk ve Kürt haklarının korunacağı konusunda güvence verdik, ancak üzerinde mutabakata varılan hususların hayata geçirilmesinde gecikme var. Tereddüt ediyorlar" dedi.

MUTABAKATTA HANGİ MADDELER VARDI?

10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ve SDG arasında imzalanan 8 maddelik matabakat, Suriye'deki tüm etnik ve dini azınlıkların haklarını güvence altına alıyor, SDG kontrolündeki bölge ve altyapıların Şam'a bağlanmasını ve SDG'nin Suriye Ordusu'na entegre edilmesini öngörüyordu. 8 maddelik mutabakat şöyleydi:

"1. Dini veya etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının liyakate dayalı olarak sağlanması.

2. Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması.

3. Tüm Suriye topraklarında ateşkes.

4. Sınır geçişleri, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında bütünleştirilmesi.

5. Yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin devlet koruması altında memleketlerine geri dönmesinin sağlanması.

6. Suriye'nin Esad'ın kalıntıları ve güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadelesini desteklemek.

7. Bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerini reddetmek.

8. Uygulama komiteleri, yıl sonuna kadar anlaşmayı yürürlüğe koymak için çalışacak."

Haberler.com / Serhat Yılmaz
