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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi
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SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile başkent Şam'da görüştü.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile başkent Şam'da görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki heyeti Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ilgili yetkililer de hazır bulundu.

Toplantıda, Suriye ile Birleşmiş Milletler arasında insani ve kalkınma alanlarındaki iş birliğini güçlendirme yolları ele alındı. Ülkedeki erken toparlanma ile yeniden inşa çabalarının desteklenmesi konularının masaya yatırıldığı görüşmede, Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemi vurgulandı.

Guterres'in bu teması, 17 yıl aradan sonra bir BM Genel Sekreteri'nin Suriye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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