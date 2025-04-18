Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Görüştü

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü. İki lider, en son 4 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen olağanüstü Arap Birliği Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.