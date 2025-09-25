Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye'ye Teşekkür

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında zorlu ve yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, Suriye halkına destek veren Türkiye ile diğer ülkelere BM kürsüsünden teşekkür etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler'in (BM) 80'inci Genel Kurulu'nda konuştu. BM Genel Kurulu'nda yaklaşık 58 yıl sonra konuşan ilk Suriye lideri olan Şara, Suriye halkına destek veren ve onları ülkelerine kabul eden herkese şükran ve minnetlerini sunduğunu bildirdi. Şara, "Özellikle Türkiye, Katar, Suudi Arabistan Krallığı ile tüm Arap ve İslam ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne (AB) teşekkür ediyorum" dedi.

Şara, 8 Aralık'tan bu yana İsrail tehditlerinin devam ettiğini vurgulayarak, "İsrail politikaları, geçiş sürecini istismar ederek bölgeyi sonu belirsiz yeni çatışmalara maruz bırakmak amacıyla Suriye ve halkını destekleyen uluslararası tutumla çelişen bir şekilde işliyor. Bu bağlamda Suriye, bu krizin üstesinden gelmek için diyalog ile diplomasiyi kullanıyor ve 1974 Anlaşması'na bağlılığını taahhüt ediyor. Uluslararası toplumu da bu tehlikeler karşısında yanımızda durmaya Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin yaşadığı acıyı kimsenin yaşamasını istemediklerini söyleyen Şara, "Savaşın yol açtığı acı ve yıkımı en çok hisseden halklardan biriyiz. Bu nedenle Gazze halkını, çocuklarını, kadınlarını ve ihlallere ve saldırılara maruz kalan diğer tüm halkları destekliyoruz. Savaşı durdurmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Şara, yoğun diplomatik faaliyetlerle Suriye'nin uluslararası ilişkilerini yeniden tesis edip bölgesel ve küresel ortaklıklar kurduğuna dikkat çekerek, "Bu da Suriye'ye uygulanan yaptırımların çoğunun kademeli olarak kaldırılmasıyla sonuçlandı. Suriye halkını bir kez daha zincire vurmak ve özgürlüklerini ellerinden almak için bir araç olarak kullanılmamaları için bunların tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.