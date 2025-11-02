Haberler

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Meksika'da bir süpermarkette Ölüler Günü festivali sırasında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında en az 23 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Ölenlerin çoğunun çocuk olduğu ifade edilirken Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum mağdur ailelere ve yaralılara destek ekiplerinin gönderilmesi talimatını verdiğini belirtti.

  • Meksika'nın Hermosillo kentindeki bir süpermarkette yangın sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti ve en az 11 kişi yaralandı.
  • Hayatını kaybedenlerin çoğu çocuktu ve ölümlerin çoğu zehirli gaz solunmasından kaynaklandı.
  • Yangının nedeni elektrik arızası olabileceği iddia edildi ve saldırı ihtimali olmadığı belirtildi.

Meksika'nın Hermosillo kentindeki bir süpermarkette çıkan yangın felakete neden oldu. Ölüler Günü festivali kutlamaları sırasında patlamanın ardından popüler indirim zinciri Waldo's mağazasını saran alevler nedeniyle en az 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Olayda yaralı sayısının da en az 11 olduğu duyuruldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN ÇOĞU ÇOCUK

Kentin bulunduğu Sonora eyaletinin valisi Alfonso Durazo, sosyal medyada paylaştığı bir videoda "Kazanın nedenlerini aydınlatmak üzere kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma başlatılması talimatını verdim." dedi. Durazo, hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğunu açıkladı.

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

ZEHİRLİ GAZ ÖLÜMLERİNE NEDEN OLDU

Eyalet başsavcısı Gustavo Salas, adli tıp biriminin verilerine göre ölümlerin çoğunun zehirli gaz solunmasından kaynaklandığını açıkladı.

DEVLET BAŞKANINDAN AÇIKLAMA VAR

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medyadan yayınladığı mesajında "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi iletiyorum." Sheinbaum, mağdur ailelere ve yaralılara destek ekiplerinin gönderilmesi talimatını verdiğini belirtti.

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

ELEKTRİK ARIZASI İDDİASI

Yangının nedenine ilişkin soruşturma sürerken, bazı medya kuruluşları elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü. Belediye yetkilileri, saldırı ihtimalinin olmadığını belirtti.

