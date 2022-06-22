Suna Koçal Polonya'da mülteci çocuklarla ebru yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suna Koçal Polonya'da mülteci çocuklarla ebru yaptı

Haberler.com - Dünya
 - Güncelleme:

Minyatür ve ebru sanatçısı Suna Koçal, Polonya Varşova Ptak Müşteci Kampı'nda Ukraynalı mülteci çocukları ile ebru sanatı yaptı. Yapılan ebrular Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya hediye edildi.

Türk Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen etkinlik basın ve televizyonlarda yer almasıyla ülkede büyük ilgi uyandırdı. Ukraynalı mülteciler bu etkinlikle birlikte savaşın acılarını bir nebzede olsa unutmuş oldu.

ÇOCUKLARLA YAPILAN EBRU CUMHURBAŞKANI'NA TAKDİM EDİLDİ

Kültür Bakanlığı Minyatür ve Ebru sanatçısı Suna Koçal'ın çocuklardan biriyle yapmış olduğu ebru, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya takdim edildi.

Suna Koçal Polonya'da mülteci çocuklarla ebru yaptı

Suna Koçal Polonya'da mülteci çocuklarla ebru yaptı

Suna Koçal Polonya'da mülteci çocuklarla ebru yaptı

Haberler.com - Dünya

Polonya Yaşam Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title