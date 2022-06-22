Suna Koçal Polonya'da mülteci çocuklarla ebru yaptı

Türk Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen etkinlik basın ve televizyonlarda yer almasıyla ülkede büyük ilgi uyandırdı. Ukraynalı mülteciler bu etkinlikle birlikte savaşın acılarını bir nebzede olsa unutmuş oldu.

ÇOCUKLARLA YAPILAN EBRU CUMHURBAŞKANI'NA TAKDİM EDİLDİ

Kültür Bakanlığı Minyatür ve Ebru sanatçısı Suna Koçal'ın çocuklardan biriyle yapmış olduğu ebru, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya takdim edildi.

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