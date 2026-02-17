92 yaşındaki annesini sudan sebeple öldüresiye dövdü

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde 55 yaşındaki Yang isimli bir erkek, gündelik bir tartışma nedeniyle 92 yaşındaki annesine fiziksel şiddet uyguladı. Olay polis kayıtlarına ve yerel güvenlik birimlerinin paylaştığı bilgilere göre 10 Kasım akşamı saat 18.15 sıralarında Wujin bölgesi, Jiaze kasabasında meydana geldi.

YERE FIRLATIP ÜZERİNE BASTI

Polis ve yerel yetkililer, küçük çaplı bir aile içi anlaşmazlıkla başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştüğünü aktardı. Söz konusu videonun Çin sosyal medyasında yayılması sonrası yetkililer harekete geçti. Görüntülerde Yang'ın annesini yumrukladığı, saçını tuttuğu ve onu yere doğru iterek üzerine bastırdığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Yetkililer, bölge polisinin ihbar üzerine hızla olay yerine intikal ettiğini, saldırganı suçüstü yakalayarak cezaî gözaltına aldığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Polis açıklamasına göre yaşlı kadın, önce hastaneye götürülerek muayene ve tedavi edildi, ardından diğer yakın akrabaları tarafından eve götürülerek bakımı üstlenildi. Yerel yönetim ekipleri de olayın ardından aileye sosyal destek sağlamak için ziyaret gerçekleştirdi.

"HAFIZA SORUNLARI YAŞIYOR" İDDİASI

Bazı uluslararası haber kaynaklarında, görgü tanıklarının yaşlı kadının zaman zaman hafıza sorunları yaşadığı ve bu yüzden oğluyla aralarında daha önce de sık sık tartışmalar çıktığını belirttiği aktarıldı; komşular olayı "sürüp giden anlaşmazlığın trajik sonuçları" şeklinde yorumladı.