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Sudan ok gibi fırlayan dev yelken balığı, yattaki kadını cinsel organından yaraladı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Sudan ok gibi fırlayan dev yelken balığı, yattaki kadını cinsel organından yaraladı

ABD'nin Maryland eyaletinde arkadaşlarıyla yat gezisine çıkan 73 yaşındaki Katherine Perkins, denizden ok gibi fırlayan yelken balığının saldırısı sonucu cinsel organı ve kasıklarından yaralandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 3 arkadaş 73 yaşındaki Katherine Perkins, 75 yaşındaki Louis Toth ve 77 yaşındaki Dominic Bellezza ile birlikte yat gezisine çıktı.

YAT AÇIKTAYKEN DEHŞETİ YAŞADILAR

Florida'daki Stuart şehri yakınlarındaki St. Lucie Inlet'ten yaklaşık üç mil uzakta oldukları sırada ise talihsiz bir olay yaşandı.

Sudan ok gibi fırlayan dev yelken balığı, yattaki kadını cinsel organından yaraladı

CİNSEL ORGANI VE KASIĞINA SALDIRDI

Büyüklükleriyle bilinen 100 kiloluk bir yelken balığı, sudan ok gibi fırladıktan sonra sivri çenesiyle yaşlı kadının kasığını ve cinsel organını yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından yanındaki arkadaşları hemen kadının kasık bölgesine tampon uyguladı. Martin County Şerif Ofisi'nden bir rapora göre Katherine hemen hastaneye kaldırıldı. Kadının tedavisi devam ediyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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