Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

Sudan'daki kanlı iç savaş devam ederken, Devlet Bakanı İshak'ın ülkeyi kan gölüne çeviren HDK'nın Faşir'e girdikten sonra 300 kadını öldürdüğünü duyurdu. Bu katliamların arkasındaki isimlerden biri olan ve "El Faşir Kasabı" olarak anılan El Fatih Abdullah İdris ise katıldığı yayında Sudan'da 2 bin kişiyi öldürdüğünü ve daha fazlasını öldürme niyetinde olduğunu dile getirdi.

  • Ebu Lulu adlı kişi, Sudan'da 2 bin kişiyi öldürdüğünü ve daha fazlasını öldürme niyetinde olduğunu açıkladı.
  • Ebu Lulu, hiçbir gruba bağlı olmadığını ve devlete isyan eden özel savaşçı grubuna liderlik ettiğini iddia etti.
  • Ebu Lulu, 'El Faşir Kasabı' olarak tanınıyor ve sivil infazlarını sosyal medyada yayınlıyor.

Sudan'daki kanlı iç savaş sürüyor. Sosyal Refah İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Selima İshak, "HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü" dedi.

"EL FAŞİR KASABI" OLARAK TANINIYOR

Bu katliamların arkasındaki militanlardan birinin "El Faşir Kasabı" olarak da anılan ve "Ebu Lulu" adını kullanan El Fatih Abdullah İdris olduğu belirtildi. Lulu, bir sosyal medya yayınında Sudan'da 2 bin kişiyi öldürmek istediğini, hatta bu sayıya ulaştığını ve daha fazlasını öldürme niyetinde olduğunu dile getirdi.

KILIÇLA DOLAŞIYOR

Özellikle sivil infazlarını kendi sosyal medya hesaplarından yayınlamasıyla tanınan, elinde kılıçla dolaşan Ebu Lulu, Sudan'daki çatışmaların ve ahlaki çöküşün sembolü haline geldi.

"HİÇBİR GRUBA BAĞLI DEĞİLİM"

Ebu Lulu, kendi yayınladığı ses kayıtlarında ise hiçbir gruba bağlı olmadığını, devlete isyan eden kendi özel savaşçı grubuna liderlik ettiğini iddia etti.

