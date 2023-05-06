Sudan'da Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi'nin aracına ateş açıldı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına bugün ateş açıldı. Diplomatik kaynaklar olayı doğrularken, olayda ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi. Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına bugün ateş açıldı. Diplomatik kaynaklar olayı doğrularken, olayda ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi.

Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Hızlı Destek Kuvvetleri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldığını duyurdu. Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Sudan Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açtı.

Silahlı saldırı, tahliye çabalarına ilişkin önceden sağlanan koordinasyona ve elçilik binasının Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında olmasına rağmen meydana gelmiştir. Bu saldırılara rağmen Hızlı Destek Güçleri Büyükelçi ve heyetini güvenli bir şekilde tahliye etmeyi başarmıştır."

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise olayı doğrulayarak, olayda ölen ve yaralanan olmadığını kaydetti.